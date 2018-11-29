Трамп зажег огни на рождественской елке у Белого дома

СЕГОДНЯ 08:22 2018-11-29T08:22:33+03:00

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В минувшую среду, 28 ноября, американский лидер Дональд Трамп торжественно зажег огни на главной рождественской елке США, которая была установлена на большой лужайке перед Белым домом, так же известной как Эллипс. В церемонии традиционно приняли участие супруга главы государства Меланья и его дети.

Перед тем, как зажглись огни, на сцену вышла исполнительница Гэбби Барретт. Ведущим же церемонии стал актер Антонио Сабато. Музыкальное сопровождение обеспечивал военный инструментальный ансамбль Сухопутных сил США. Лишь после выступления началась главная часть мероприятия.

"Мы хотим пожелать всем счастливого Рождества и Нового года, сейчас мы зажжем эту прекрасную елку. Начнем отсчет с десяти <...>, три, два, один!" - сказал президент, и после этого первая леди нажала на кнопку, а праздничное дерево зажглось зелеными и красными огнями.

В церемонии приняли участие первая леди Меланья и дети американского лидераФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Однако на этом мероприятие не закончилось - всех гостей позвали на концерт. Американцев веселили различные эстрадные исполнители и другие артисты, передает ТАСС.

Стоит отметить, что ранее в Белый дом привезли также 6-метровую рождественную ель, которую позже установили в Голубой комнате резиденции. Сайт kp.ru писал о том, что встречать дерево вышел сам Трамп со своей супругой. Они внимательно осмотрели зеленую красавицы и лишь потом дали разрешение на ее установку.