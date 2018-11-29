2018-11-29T11:49:35+03:00
В мире

Мальчик прервал аудиенцию Папы Римского, чтобы потрогать костюм караульного

Франциск не стал прогонять ребенка со сцены, поскольку тот заставил его задуматься о свободе [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Папа Римский разрешил мальчику свободно бегать по подиумуПапа Римский разрешил мальчику свободно бегать по подиумуФото: REUTERS
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Состоявшаяся в эту среду, 28 ноября, еженедельная публичная аудиенция Папы Римского в Ватикане была прервана самым неожиданным способом.

Прямо посреди церемонию на сцену выбежал шестилетний мальчик, причем пошел он ни к Франциску, а к стоявшему рядом караульному. Старинный костюм солдата швейцарской гвардии показался ребенку очень интересным, и тот, совсем не смущаясь зрителей, принялся дергать мужчину за рукав.

В зале такое поведение "нарушителя" встретили смехом и аплодисментами. Но тут за мальчиком на сцену выбежала его мама. Она пыталась увести сына обратно, однако сделать это было не так то просто. Ребенок вырывался и постоянно убегал за спину Папе Римскому. Позже выяснилось, что малыш глухонемой.

Мальчик прервал аудиенцию Папы Римского.

В результате Франциск попросил женщину не тревожить мальчика и разрешил ему и дальше бегать по подиуму. Причем на кадрах видно, как позже к ребенку подбегает маленькая девочка и пытается вытащить друга со сцены. Ее попытки также оказались безуспешны.

Когда же слово перешло к Папе, он признался, что такое поведение мальчика заставило его задуматься о свободе перед Богом.

"Этот ребенок не может говорить. Он немой. Но он может общаться. И в нем есть что-то, что заставило меня подумать: он свободен. Это заставило меня подумать: "Так же ли я свободен перед Богом?", - цитирует Ansa Франциска.

Сайт kp.ru писал о том, что Папа Римский известен своей добротой и милосердием. Так, например, в начале этого года он вопреки официальному протоколу оставил кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади сотруднице полиции в чилийском Икике.

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