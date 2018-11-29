Инаугурация нового президента Грузии Саломе Зурабишвили состоится 16 декабря

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-29T12:00:56+03:00

В выборах приняли участие более 1,14 млн граждан. По правилам, инаугурация нового президента Грузии Саломе Зурабишвили пройдет в третье воскресенье после голосования

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Инаугурация нового избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили состоится 16 декабря. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

По правилам конституции, торжественная церемония присяги и вступления в должность президента состоится в третье воскресенье со дня избрания нового главы государства.

Напомним, ранее на выборах президента Грузии победила независимый кандидат Саломе Зурабишвили. Она опередила кандидата от оппозиционного «Единого национального движения» Григола Вашадзе. Во втором туре президентских выборов за нее проголосовали 59,52% избирателей (более 1,14 млн граждан). Предварительная явка составила 56,23% населения, без учета людей, проголосовавших за границей.

Отметим, что первый тур выборов президента Грузии прошел еще 28 октября. Тогда на должность главы государства претендовали 25 кандидатов, но ни один из них не смог набрать больше 50% голосов.

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Давно я не видела такого взрыва предвыборных эмоций и страстей, как в сегодняшней Грузии. Когда пожилые дамы, вышедшие из избирательного участка, на таком хорошем русском матерном высказывают свое мнение о нелюбимом кандидате, что даже мне их не переплюнуть. Когда джентльмены в приличных пальто так бурно жестикулируют, что создают заторы на маленьких улочках из любопытных прохожих, которые остановились их послушать. И это при том, что первый тур президентских выборов сонная, замершая Грузия практически проигнорировала, полностью уверенная, что победит правящая партия «Грузинская мечта» (подробности)