2018-11-29T12:10:02+03:00
Политика

Россия, Турция и Иран осудили применение химоружия в сирийском Алеппо

Страны призвали ОЗХО провести профессиональное и своевременное расследование инцидента
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидеры Ирана, Турции и России на встрече по СирииЛидеры Ирана, Турции и России на встрече по СирииФото: REUTERS
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Россия, Турция и Иран осудили применение химического оружия в сирийском Алеппо и потребовали от Организации по запрещению химического оружия провести профессиональное расследование случившегося. Соответствующее совместное заявление было принято по итогам 11-й международной встречи по САР в Астане.

В документе говорится о том, что ОЗХО как основной международный компетентный орган, устанавливающий факты применения химоружия, просто обязана провести своевременное расследование в полном соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения таких веществ, передает РИА Новости.

Напомним, что в минувшие выходные террористы запрещенной в России организации "Джабхат ан-Нусра" обстреляли жилые кварталы Алеппо снарядами с хлором. В результате нападения острое химическое отравление получили 73 мирных жителя, из них 8 человек до сих пор находятся в тяжелом положении.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне российские военные взяли пробы грунта в городе после химической атаки.

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