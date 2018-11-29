В Госдуме надеются на добрососедские отношения с новым президентом Грузии

СЕГОДНЯ 12:48 2018-11-29T12:48:56+03:00

Руководить государством Зурабишвили будет на протяжении шести лет. Фото: REUTERS

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Новым президентом Грузии стала Саломе Зурабишвили. Она одержала победу над Григолом Вашадзе. Избиратели отдали за нее 59,52% голосов, против 40,48% за Вашадзе.

В Госдуме прокомментировали избрание нового президента, понадеявшись, что отношения между Россией и Грузией будут строиться на дружеской ноте.

-Вполне естественно, чтобы мы выстраивали свои отношения на добрососедской доверительной и дружественной основе. Мы очень рассчитываем, что такой подход будет реализован новым главой государства, — прокомментировал газете «Известия» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Явка на выборах в Грузии составила 56,23% без учета проголосовавших за границей граждан. Руководить государством Зурабишвили будет на протяжении шести лет.

По правилам конституции, торжественная церемония присяги и вступления в должность президента состоится в третье воскресенье со дня избрания нового главы государства. Она пройдет 16 декабря.

-Исторически мы очень близкие народы. То, что некоторые политики пытаются разделить нас – это неправильно, - подчеркивает депутат.

Эта избирательная кампания далась не легко жителям страны. Первый тур выборов президента Грузии прошел еще 28 октября. Тогда на должность главы государства претендовали 25 кандидатов, в итоге ни один не набрал больше 50% голосов.