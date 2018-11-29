2018-11-29T16:21:34+03:00
В мире

Первый пистолет Джеймса Бонда выставят на торги в Лондоне

Представители торгового дома рассчитывают получить за лот от 50 тысяч до 80 тысяч фунтов стерлингов
Сакина НУРИЕВА
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Первый пистолет Джеймса Бонда выставят на торги в Лондоне. Фото с сайта Christie's.Первый пистолет Джеймса Бонда выставят на торги в Лондоне. Фото с сайта Christie's.
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Пистолет Walther PPK, который использовали во время съемок первого фильма о британском агенте Джеймсе Бонде «Доктор Ноу» в 1962 году, выставлен на торги аукционным домом Christie's в Лондоне. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Известно, что пистолет принадлежал актёру Бернарду Ли. Он сыграл персонажа М - главу секретной британской службы MИ-6.

Во время съёмок одной из сцен фильма на студии не оказалось пистолета, из-за этого пришлось использовать настоящее оружие Ли, которое актер пронёс на съёмочную площадку.

По словам Ли, во время съемок Walther PPK был полностью исправен. В целях обеспечения безопасности в дальнейшем пистолет

Ли уточнял, что пистолет был полностью исправен во время съёмок фильма. В дальнейших сценах его заменили на немецкий пистолет Walther PP.

Кроме того, на аукцион будут выставлены фотографии, на которых исполнивший роль «агента-007» актер Шон Коннери изображен с пистолетом. На них также присутствует автографы звезды.

Представители торгового дома рассчитывают получить за лот от £50 тыс. до £80 тыс.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что наследники Мстислава Ростроповича продали его виолончель за 2,5 миллиона долларов.

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