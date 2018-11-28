На аукционе Sotheby’s продали вещи Ростроповича и Вишневской почти на 5 миллионов долларов

Первый аукцион прошел одиннадцать лет назад. Тогда всю представленную на аукционе коллекцию Ростроповича-Вишневкой купил российский миллиардер Алишер Усманов.

Сегодня на торги Sotheby’s было выставлено 102 предмета. Среди них - серебряная посуда ХVIII- ХIХ века, старинные фарфоровые чашки, ювелирные изделия, антикварная мебель, уникальные музыкальные инструменты и много чего еще эксклюзивного и ценного. Например, виолончель работы Джованни Батиста Гваданини, ученика Страдивари, одного из лучших мастеров струнных инструментов ХVIII. Первоначальная цена этого лота - 1 000 000 — 1 500 000 фунтов стерлингов.

В 18 лет Ростропович завоевал золотую медаль на первом в СССР конкурсе молодых музыкантов и объяснил свой успех тем, что в его руках была виолончели Гваданини, на которой он играл в тот раз. И пообещал себе, что однажды он приобретет такой же прекрасный инструмент. Своего Гваданини он купил только в 2000 году. Его-то сегодня и выставили на аукцион.

Другой ценный лот - золоченая бронзовая скульптура Дали. Не то женская фигура, не то виолончель - свидетельством тесной дружбы выдающегося русского музыканта Мстислава Ростроповича и великого испанского сюрреалиста Сальвадора Дали. Вскоре после посещения первого концерта Ростроповича в 1967 году на Елисейских полях, Дали спросил маэстро, может ли тот позировать художнику? Дали хотел запечатлеть напряжение виолончелиста во время игры. По просьбе Дали, Ростропович играл в течение трех часов. Это был настоящий «трансцендентный спектакль», во время которого Дали "лил слезы" и рисовал. Понятное дело, получился шедевр. Эстимейт скульптуры — 40 000 — 60 000 фунтов стерлингов.

Как объяснила нам старшая дочь Вишневской и Ростроповича — Ольга, что именно так распорядиться личными вещами было желание ее родителей, которые буквально по пунктам рассказали своим детям (есть еще младшая дочь Елена Ростропович), что нужно делать после их смерти.

- На Западе принято сообщать свою последнюю волю. По сути это и есть завещание, - сказала нам Ольга Ростропович. - Например, мама хотела передать икону Николая Чудотворца в Храм Христа Спасителя. Мы с сестрой это сделали шесть лет назад сразу после ухода мамы (икону передали 19 декабря 2012, в День святителя Николая Чудотворца). И второй немаловажный вопрос, который нас с сестрой волнует, - где хранить коллекцию. Вещи очень ценные, нуждаются в специальном хранении.

Напомним,первый аукцион коллекции Ростроповича и Вишневской прошел одиннадцать лет назад. Тогда всю коллекцию приобрел бизнесмен Алишер Усманов и передал ее в Константиновский дворец под Петербургом. Сумма сделки не разглашалась, но, как говорили эксперты, вещи были проданы примерно за 100 миллионов долларов.

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