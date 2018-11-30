2018-11-30T00:06:39+03:00
Политика

ПВО Сирии сбили израильский военный самолет

А также несколько ракет к юго-западу от Дамаска
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments33
ПВО Сирии сбили израильский военный самолетПВО Сирии сбили израильский военный самолетФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
Изменить размер текста:

В четверг, 29 ноября, появилась информация о том, что сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила очередную воздушную атаку Израиля. При этом, как стало известно, в небе над юго-западным пригородом Дамаска Эль-Кисва был сбит военный самолет еврейского государства.

Кроме того, как уточнил журналистам источник в органах безопасности арабской республики, были уничтожены все четыре ракеты, выпущенные в районе Эль-Кисвы. Таким образом, ни один из снарядов противника не достиг цели. «Наша ПВО способна с высокой точностью отразить все вражеские цели», - подчеркнул собеседник РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Израиль уже неоднократно наносил удары по объектам на территории Сирии. К примеру, в сентябре боевые самолеты еврейского государства выпустили снаряды в районе международного аэропорта Дамаска. Тогда силам ПВО сирийской армии также удалось сбить несколько ракет.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Армия Израиля опровергла сообщения о сбитом в Сирии самолете
Меркель из-за поломки самолета прервала полет на саммит G20
Избранный президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией
Швейцарский истребитель сопроводил самолет Лаврова
Сирийские боевики готовят новую химатаку
Порошенко пригрозил россиянам новыми ограничениями
«Газпром» проложил 300 км труб «Северного потока-2»
Утром 30 ноября возле Кремля ограничат движение
Проигравший кандидат в президенты Грузии не признает итоги выборов
Константинопольский патриархат составил устав для церкви Украины
Кремль не получал официальных данных об отмене встречи Трампа и Путина
Итог матча Спартак - Рапид: москвичи уступили 1:2, опустившись на 3 место в группе
Хаски отменил концерты в шести городах России
Стала известна дата трансляции «Разговора с Дмитрием Медведевым»
Трамп отменил встречу с Путиным
Канада ввела санкции против 17 подданных Саудовской Аравии
В Кремле установят столетнюю елку из Подмосковья