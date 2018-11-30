ПВО Сирии сбили израильский военный самолет

СЕГОДНЯ 00:04 2018-11-30T00:06:39+03:00

А также несколько ракет к юго-западу от Дамаска

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В четверг, 29 ноября, появилась информация о том, что сирийская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила очередную воздушную атаку Израиля. При этом, как стало известно, в небе над юго-западным пригородом Дамаска Эль-Кисва был сбит военный самолет еврейского государства.

Кроме того, как уточнил журналистам источник в органах безопасности арабской республики, были уничтожены все четыре ракеты, выпущенные в районе Эль-Кисвы. Таким образом, ни один из снарядов противника не достиг цели. «Наша ПВО способна с высокой точностью отразить все вражеские цели», - подчеркнул собеседник РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Израиль уже неоднократно наносил удары по объектам на территории Сирии. К примеру, в сентябре боевые самолеты еврейского государства выпустили снаряды в районе международного аэропорта Дамаска. Тогда силам ПВО сирийской армии также удалось сбить несколько ракет.