Меркель из-за поломки самолета прервала полет на саммит G20

СЕГОДНЯ 00:30 2018-11-30T00:30:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Канцлер Германии Ангела Меркель не смогла долететь на правительственном лайнере до Буэнос-Айреса, где в ближайшие два дня будет проходить саммит G20. Так, когда Airbus А340 «Конрад Аденауэр» находился в небе над Нидерландами, командир воздушного судна принял решение прервать полет из-за технического дефекта. По предварительным данным, у самолета отказали некоторые элементы электроснабжения.

В итоге правительственный лайнер совершил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту: около 21:00 по местному времени (23:00 мск) он благополучно сел в воздушной гавани Кельна. Причем на посадочной полосе борт уже ждали пожарные машины.

Таким образом, полет канцлера продолжался всего около часа. Между тем в Кельне Меркель пересела на другой лайнер, который, как ожидается, и доставит ее в Буэнос-Айрес. Однако из-за инцидента глава немецкого правительства прибудет на саммит G20 позже, чем планировалось, сообщает агентство DPA.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне ЧП случилось с самолетом американского президента Дональда Трампа. Так, Boeing 757 пострадал при столкновении с другим воздушным судном в аэропорту Нью-Йорка.