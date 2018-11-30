Армия Израиля опровергла сообщения о сбитом в Сирии самолете

СЕГОДНЯ 00:57 2018-11-30T00:59:03+03:00

Ранее появилась информация о том, что ПВО арабской республики отразила очередную воздушную атаку еврейского государства

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Армия обороны Израиля прокомментировала ранее появившуюся информацию о сбитом в Сирии военном самолете.

Военные еврейского государства назвали распространенные сирийской стороной сообщения «ложными». «Сообщения о повреждении израильского самолета или иных израильских воздушных целей не соответствуют действительности», - говорится в официальном заявлении армейского командования.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в четверг вечером, 29 ноября, источник в органах безопасности Сирии объявил о том, что система противовоздушной обороны (ПВО) арабской республики отразила очередную воздушную атаку Израиля. При этом отмечалось, что в небе над юго-западным пригородом Дамаска Эль-Кисва был сбит военный самолет еврейского государства.

Между тем израильские военные пока по-прежнему отказываются комментировать сообщения о своей причастности к авианалету.