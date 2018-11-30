2018-11-30T00:59:03+03:00
Политика

Армия Израиля опровергла сообщения о сбитом в Сирии самолете

Ранее появилась информация о том, что ПВО арабской республики отразила очередную воздушную атаку еврейского государства
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Армия Израиля опровергла сообщения о сбитом в Сирии самолетеАрмия Израиля опровергла сообщения о сбитом в Сирии самолетеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Армия обороны Израиля прокомментировала ранее появившуюся информацию о сбитом в Сирии военном самолете.

Военные еврейского государства назвали распространенные сирийской стороной сообщения «ложными». «Сообщения о повреждении израильского самолета или иных израильских воздушных целей не соответствуют действительности», - говорится в официальном заявлении армейского командования.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в четверг вечером, 29 ноября, источник в органах безопасности Сирии объявил о том, что система противовоздушной обороны (ПВО) арабской республики отразила очередную воздушную атаку Израиля. При этом отмечалось, что в небе над юго-западным пригородом Дамаска Эль-Кисва был сбит военный самолет еврейского государства.

Между тем израильские военные пока по-прежнему отказываются комментировать сообщения о своей причастности к авианалету.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Меркель из-за поломки самолета прервала полет на саммит G20
ПВО Сирии сбили израильский военный самолет
Избранный президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией
Швейцарский истребитель сопроводил самолет Лаврова
Сирийские боевики готовят новую химатаку
Порошенко пригрозил россиянам новыми ограничениями
«Газпром» проложил 300 км труб «Северного потока-2»
Утром 30 ноября возле Кремля ограничат движение
Проигравший кандидат в президенты Грузии не признает итоги выборов
Константинопольский патриархат составил устав для церкви Украины
Кремль не получал официальных данных об отмене встречи Трампа и Путина
Итог матча Спартак - Рапид: москвичи уступили 1:2, опустившись на 3 место в группе
Хаски отменил концерты в шести городах России
Стала известна дата трансляции «Разговора с Дмитрием Медведевым»
Трамп отменил встречу с Путиным
Канада ввела санкции против 17 подданных Саудовской Аравии
В Кремле установят столетнюю елку из Подмосковья