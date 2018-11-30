2018-11-30T02:13:23+03:00
В мире

Из-за инцидента с самолетом Меркель пропустит первый день саммита G20

Канцлер ФРГ сможет вылететь в Буэнос-Айресе только в пятницу утром
Дарья ИВАШКИНА
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Airbus А340 «Конрад Аденауэр», который должен был доставить канцлера ФРГ Ангелу Меркель в АргентинуAirbus А340 «Конрад Аденауэр», который должен был доставить канцлера ФРГ Ангелу Меркель в АргентинуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель из-за поломки правительственного лайнера пропустит первый день саммита G20, который стартует в пятницу, 30 ноября, в Буэнос-Айресе. Между тем в этот день глава немецкого правительства планировала встретиться с президентом Аргентины Маурисио Макри.

Дело в том, что, по словам официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, Меркель сможет вылететь на саммит «Большой двадцатки» только в пятницу утром. Как отметил пресс-секретарь, канцлер переночует в городе Кельне, где ранее совершил вынужденную посадку ее самолет, а утром она отправится в Мадрид, откуда уже на регулярном рейсе вылетит в Буэнос-Айрес, передает агентство DPA.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, когда Airbus А340 «Конрад Аденауэр», который должен был доставить Ангелу Меркель в Аргентину, находился в небе над Нидерландами, командир воздушного судна принял решение прервать полет из-за технического дефекта. В итоге правительственный лайнер совершил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту: около 21:00 по местному времени (23:00 мск) он благополучно сел в воздушной гавани Кельна.

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