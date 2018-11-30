Посол РФ назвал выдвигаемые США условия по продлению СНВ-3 неприемлемыми

СЕГОДНЯ 02:50 2018-11-30T02:50:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал инициативу американских конгрессменов, касающуюся Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Так, он назвал выдвигаемые Вашингтоном условия по продлению СНВ-3 неприемлемыми. По мнению дипломата, Соединенные Штаты специально создают препятствия для пролонгации действия соглашения.

«Ощущение такое, что они делают эти привязки с тем, чтобы они были неприемлемы для российской стороны, чтобы мы сразу отвергли их. Это беспокоит. Создаются дополнительные преграды, препоны на пути продления этого договора (СНВ-3)», - сказал Антонов в интервью РИА Новости. При этом посол подчеркнул, что никакого отношения тактическое ядерное оружие к вопросам СНВ не имеет.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 28 ноября, в конгресс США был внесен законопроект, запрещающий выделение средств из американского бюджета на продление действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений после 2021 года. Согласно этому документу, ни о каком продлении СНВ-3 не может быть и речи до тех пор, пока Вашингтон не убедит законодателей в том, что Москва согласилась «на контролируемое сокращение своих запасов тактического ядерного оружия и включение своих новых систем в рамки нового договора».