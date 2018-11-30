Госдеп США назвал вывод американских войск из Сирии несвоевременным

СЕГОДНЯ 04:08 2018-11-30T04:08:02+03:00

По мнению спецпредставителя госдепартамента Джеймса Джеффри, если американские солдаты уйдут из арабской республики, то туда вернутся террористы

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Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заверил комитет по международным делам палаты представителей американского Конгресса в том, что вывод войск Соединенных Штатов из САР в данный момент является несвоевременным.

По его мнению, если американские солдаты уйдут из арабской республики, то туда вернутся боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), деятельность которой запрещена во многих странах мира, в том числе и в России. Кроме того, Джеффри уверен, что вывод военных США из САР «подверг бы риску стабильность Ирака, а также увеличил бы угрозу соседям Сирии».

«Наше присутствие позволяет нам предотвратить возрождение ИГ, консолидировать регионы, стабилизировать уже освобожденные и облегчить страдания людей. Это также косвенно помогает дипломатическим усилиям по разрешению конфликта», - приводит слова спецпредставителя госсекретаря сайт палаты представителей.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Джеймс Джеффри рассказал, что нужно для полной победы над ИГ. По его мнению, для достижения мира в САР Иран просто должен вывести оттуда свои силы.