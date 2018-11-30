2018-11-30T08:09:41+03:00
Политика

Очевидцы засняли на видео отражение ракетной атаки сирийскими ПВО

На кадрах отчетливо видны вспышки в небе, а также слышны звуки разрыва снарядов [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Очевидцы сняли на видео момент запуска одной из зенитных ракетОчевидцы сняли на видео момент запуска одной из зенитных ракетФото: REUTERS
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В Сети начинают появляться первые видеоролики, на которых запечатлен момент отражения ракетной атаки сирийскими средствами противовоздушной обороны под Дамаском.

На кадрах отчетливо видны огоньки, позволяющие следить за перемещением снарядов в воздухе, а также вспышки от их разрывов. Все это сопровождается соответствующими звуками.

В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки.

Напомним, что вечером в минувший четверг, 29 ноября, появились сообщения о сбитом сирийскими ПВО израильском военном самолете. Инцидент якобы был зафиксирован на юго-западе пригорода Дамаска в Эль-Кисве. Однако в самой израильской армии такие сообщения опровергли. Позже и в САР признали свою ошибку.

В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки.

Сайт kp.ru писал о том, что путаница возникла из-за недостаточно точного определения целей радаром. Между тем, ПВО Сирии действительно уничтожила несколько воздушных твердых дел, атаковавших территорию страны.

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