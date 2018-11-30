Очевидцы засняли на видео отражение ракетной атаки сирийскими ПВО
В Сети начинают появляться первые видеоролики, на которых запечатлен момент отражения ракетной атаки сирийскими средствами противовоздушной обороны под Дамаском.
На кадрах отчетливо видны огоньки, позволяющие следить за перемещением снарядов в воздухе, а также вспышки от их разрывов. Все это сопровождается соответствующими звуками.
В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки.
Напомним, что вечером в минувший четверг, 29 ноября, появились сообщения о сбитом сирийскими ПВО израильском военном самолете. Инцидент якобы был зафиксирован на юго-западе пригорода Дамаска в Эль-Кисве. Однако в самой израильской армии такие сообщения опровергли. Позже и в САР признали свою ошибку.
В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки.
Сайт kp.ru писал о том, что путаница возникла из-за недостаточно точного определения целей радаром. Между тем, ПВО Сирии действительно уничтожила несколько воздушных твердых дел, атаковавших территорию страны.
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