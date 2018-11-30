Украина запретила въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет
Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, которые имеют гражданство России. Об этом сообщил в пятницу, 30 ноября, глава ведомства Петр Цигикал во время выступления на совете с президентом Украины Петром Порошенко.
По его словам, теперь на пропускных пунктах будут введены усиленные меры контроля.
"На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь, для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет лицам мужского пола", - цитирует ТАСС главу Госпогранслужбы.
Позже о запрете в своем твиттере также заявил Порошенко.
Следует напомнить, что впервые предложение о введении запрета на въезд мужчинам из РФ в прозвучало в Киеве еще в 2014 году. Сайт kp.ru писал , что тогда ограничение предлагалось распространить и на российских женщин в возрасте до 30 лет.
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»