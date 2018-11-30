Украина запретила въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет

СЕГОДНЯ 10:48 2018-11-30T10:59:57+03:00

Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Фото ТАСС Дмитрий Рогулин

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Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, которые имеют гражданство России. Об этом сообщил в пятницу, 30 ноября, глава ведомства Петр Цигикал во время выступления на совете с президентом Украины Петром Порошенко.

По его словам, теперь на пропускных пунктах будут введены усиленные меры контроля.

"На сегодня ограничен въезд иностранцев, в первую очередь, для граждан Российской Федерации. Запрещен пропуск гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет лицам мужского пола", - цитирует ТАСС главу Госпогранслужбы.

Позже о запрете в своем твиттере также заявил Порошенко.

Следует напомнить, что впервые предложение о введении запрета на въезд мужчинам из РФ в прозвучало в Киеве еще в 2014 году. Сайт kp.ru писал , что тогда ограничение предлагалось распространить и на российских женщин в возрасте до 30 лет.