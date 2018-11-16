Пенс: Южно-Китайское море никому не принадлежит

16 Нояб. 09:07 2018-11-16T09:26:53+03:00

Поэтому американские корабли и самолеты будут там находиться, несмотря на возражения Китая, подчеркнул вице-президент США

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Американские самолеты будут и дальше летать над Южно-Китайским морем, а корабли ВМС США – его патрулировать, потому что оно «ничейное», никакой стране не принадлежит. Так заявил на саммите АСЕАН в Сингапуре вице-президент США Майкл Пенс.

«Южно-Китайское море не принадлежит ни одной стране, и вы можете быть уверены: Соединенные Штаты будут продолжать летать и плавать там, где это допускает международное право и вынуждают национальные интересы», - передает его слова агентство Reuters.

Это заявление Пенса прозвучало в ответ на слова лидера Филиппин Родриго Дутерте, который накануне призвал Вашингтон с его союзниками не раздражать Пекин и отказаться от военных маневров в Южно-Китайском море – смириться с тем, что оно китайское.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в начале октября командование ВМС США всерьез рассматривало идею устроить Китаю демонстрацию силы в Тихом океане. Такое предложение в Пентагоне прозвучало после того, как китайский эсминец выпроводил американского «собрата» из Южно-Китайского моря, из-за которого Штаты и КНР регулярно высказывают друг другу претензии.

Между тем, другие страны региона призывают оставить это море «зоной, свободной от вооружения и эскалации». Напомним, Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря являются предметом территориальных споров Китая, Японии, Малайзии, Тайваня, Брунея, Вьетнама и Филиппин.