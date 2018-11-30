Пьяный японский пилот получил 10 месяцев тюрьмы за попытку попасть на борт

СЕГОДНЯ 12:12 2018-11-30T12:12:36+03:00

Из-за того, что в крови мужчины нашли десятикратное превышение нормы, самолет вылетел с двумя пилотами

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Пилот японской авиакомпании Japan Airlines получил 10 месяцев тюрьмы за то, что явился на работу в пьяном виде. Мужчина пытался пройти предполетный осмотр и собирался вылететь из Лондона в Токио.

В итоге врачи зафиксировали в крови сотрудника авиакомпании десятикратное превышение нормы алкоголя, за что мужчина и был наказан.

Суд приговорил пилота к 10 месяцам тюрьмы за пьянство перед рейсом. В итоге из-за поступка мужчины самолет вылетел только с двумя пилотами, вместо трех.

Суд отметил, что поступок поставил под угрозу безопасность людей на борту. Свою вину пилот не стал отрицать, а в авиакомпании извинились за произошедшее, сообщает Пятый канал.

- Будем принимать меры, чтобы подобное больше не повторилось с нашими сотрудниками— заявили в Japan Airlines.

Сайт kp.ru рассказывал, что в России тоже фиксируются подобные случаи. Например, один из них произошел с пилотом самолета, который должен был вылететь из Благовещенска в Москву. Медицинское освидетельствование, на которое был направлен командир воздушного судна с рейса SU-1797, закончилось для него фатально. По сообщению достоверных источников, у него в крови было обнаружено 0,85 промилле алкоголя. Решается вопрос об ответственности пилота. Так как за штурвал в пьяном виде ему сесть не позволили, то под п. 7 ст. 11.5 КоАП РФ «Управление воздушным судном в состоянии опьянения» действия пилота не попадают.

В итоге летчика уволили и обязали компенсировать понесенные авиакомпанией затраты.