СЕГОДНЯ 12:34 2018-11-30T12:34:36+03:00

В результате авиаударов коалиции по сирийской деревне погибли 30 человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В пятницу международная коалиция нанесла авиаудар по сирийской деревне Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор, в результате чего погибли 30 мирных жителей, среди них женщины и дети. Об этом сообщил государственный телеканал Ikhbariya.

«Международная коалиция нанесла новые авиаудары по деревне Шаафа, по предварительным оценкам, погибли более 30 мирных жителей, большей частью женщины и дети», — отмечает канал.

Отметим, что коалиция неоднократно наносила авиаудары по сирийским населенным пунктам под предлогам помощи отрядам «Сирийских демократических сил» (SDF) в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*.

Отметим, что западная коалиция нанесла удар по провинции Дейр-эз-Зор в пятницу, 23 ноября. Ранее сообщалось о девяти погибших. 26 ноября коалиция нанесли авиаудар по деревне Абу-Хасан в той же провинции. Сирийское государственное телевидение сообщило тогда, что среди погибших были женщины и дети.

«Исламское государство»* - запрещенная на территории РФ международная террористическая организация.