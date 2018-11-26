2018-11-26T17:58:36+03:00
Политика

Самолеты западной коалиции нанесли удар по провинции Дейр-эз-Зор

Среди погибших и раненых есть женщины и дети
Александр ДЖУМАЕВ
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Среди погибших и раненых есть женщины и детиСреди погибших и раненых есть женщины и детиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Военно-воздушные силы стран западной коалиции, возглавляемой США, нанесли авиаудар по деревне Абу-Хасан. Данный населенный пункт расположен в провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщает сирийское государственное телевидение, в результате авиаудара погибли в том числе женщины и дети. «Авиация международной коалиции устроила новое преступление, в результате ее авиаударов есть погибшие и раненые, большинство из них женщины и дети, среди жителей деревни Абу-Хасан рядом с городом Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор», - говорится в сообщении телеканала Al Ikhbariya.

По данным сирийских СМИ, многие жертвы авиаудара все еще находятся под завалами.

Провинция Дейр-эз-Зор, расположенная на востоке Сирии, в ходе гражданской войны в стране стала ареной ожесточенных боевых действий между противоборствующими сторонами. Как сообщают представители западной коалиции, авиаудары наносятся по предполагаемым позициям боевиков с целью поддержки «Сирийских демократических сил», которые контролируют часть территории провинции.

Ранее сайт kp.ru сообщал об авиаударе, нанесенном коалицией США по городу Хаджин. Тогда погибли 26 человек, в том числе женщины и дети. В сентябре при бомбардировке города Хаджин были использованы фосфорные бомбы, в результате чего городу был нанесен серьезный ущерб.

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