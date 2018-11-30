Меркель вылетела на саммит G20 как обычный пассажир из-за поломки самолета

СЕГОДНЯ 14:16 2018-11-30T14:16:48+03:00

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Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Аргентине испанскими общественными авиалиниями.

Она вылетела из Мадрида в 11.00 мск утра, прибудет канцлер в Буэнос-Айрес вечером, из-за чего не сможет посетить мероприятия и встречи, запланированные на день. Сообщили ТАСС в кабмине ФРГ.

Отмечается, что Ангела Меркель летит в частном порядке как обычный пассажир.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что канцлер Германии пропустит первый день саммита G20 из-за поломки правительственного лайнера. Меркель находилась в полете уже час, когда экипаж принял решение развернуть самолет обратно в Германию. Самолет Airbus А340 Konrad Adenauer приземлился в Кельне, где главе кабмина и пришлось переночевать.

Позже другой правительственный самолет доставил канцлера в Испанию, откуда она и вылетела на саммит G20.