Представители Аргентины не встретили Макрона по прилету на саммит G20

СЕГОДНЯ 13:48 2018-11-30T13:48:56+03:00

Из-за нелепого недоразумения делегация официальных лиц вышла к президенту Франции, когда тот уже садился в машину [видео]

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В Сети появилось видео со спускающимся по трапу самолета президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Бриджит, которые с растерянным видом оглядываются по сторонам, а все потому, что в аэропорту Буэнос-Айреса их так и не встретили официальные лица Аргентины.

В Аргентине не встретили Макрона по прилету на G20.

Как объяснила позже вице-президент принимающей саммит G20 республики Габриэла Микетти, все произошло из-за досадного недоразумения. По ее словам, встречающая делегация должна была ждать, пока сотрудники протокола Макрона не скажут им идти к красной ковровой дорожке. Все было распланировано по минутам и заранее согласовано, однако, когда необходимый сигнал прозвучал, было уже поздно.

"Когда они дали нам указание, мы поняли, что президент уже садится в автомобиль", — цитирует телеканал Todo Noticias слова Микетти.

Между тем, сам Макрон похоже растерялся только в начале. Потом он спокойно пожал руки стоящим у трапа сотрудникам аэропорта, один из которых был одет в желтый жилет. На этот жест в СМИ обратили особое внимание. Причиной этому стал тот факт, что сейчас во Франции проходят масштабные протестные акции, участников которых называют "желтыми жилетами".

Сайт kp.ru писал о том, что люди выступают против инициативы Макрона о повышении тарифов на дизтопливо и бензин. Они перекрывают дороги, нарушают работу железнодорожных, морских и воздушных перевозчиков, а также вступают в драки с правоохранителями.