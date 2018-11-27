2018-11-27T13:55:20+03:00
В мире

Макрон не отменит повышение налога на топливо, несмотря на протесты

Президент Франции подчеркнул, что слышит требования демонстрантов, но не откажется от идеи увеличения тарифов на «неэкологические» бензин и дизтопливо
Денис СУХОВ
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Президент Франции Эммануэль МакронПрезидент Франции Эммануэль МакронФото: REUTERS
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Французские власти «слышат» требования протестующих, выступающих против «экологического» повышения налога на дизельное топливо и бензин. Однако отказывать от этой меры Елисейский дворец не собирается, заявил президент республики Эммануэль Макрон.

Уже более недели во Франции продолжаются массовые протесты против инициативы Макрона о повышении тарифов на дизтопливо и бензин. Предполагается, что данная мера позволит добыть дополнительные средства на разработку экологически чистых видов топлива. А забота об окружающей среде станет важным плюсом для Парижа в преддверии выборов в Европарламент весной следующего года.

Однако оплатить экологические инициативы Макрона из своего кармана многие французы не готовы. Особое возмущение исходит от не слишком зажиточных граждан из маленьких городов и сельской местности: увеличивая тарифы, правительство в первую очередь бьет по малообеспеченным слоям населения, одновременно снижая налоги на имущество для богатых.

К протестам присоединились сотни тысяч человек. В течение недели активисты в «желтых жилетках» всячески привлекали к себе внимание властей, перекрывая автомобильные шоссе, объездные дороги и блокируя заправочные станции.

В минувшие входные манифестации с новой силой вспыхнули в Париже, где «желтые жилетки» провели на Елисейских полях 100-тысячный митинг с требованием немедленной отставки Макрона. Не обошлось без столкновений с полицией: правоохранители применили против протестующих водометы и слезоточивый газ, 130 активистов были задержаны. Всего же по стране прошло около 1600 демонстраций.

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