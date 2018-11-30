Трампу не хватило устройства для синхронного перевода на встрече с президентом Аргентины

СЕГОДНЯ 16:09 2018-11-30T16:14:55+03:00

Президент США сначала дожидался наушников, а после просто выбросил их на пол

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На встрече с президентом Аргентины Маурисио Макри американский лидер Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию. Ему забыли выдать устройство для синхронного перевода.

Президент США начал растерянно оглядываться по сторонам, когда лидер Аргентины начал свою речь на испанском языке. Через несколько секунд наушники Трамп получил, однако воспользоваться ими не захотел.

«Мне кажется, я лучше понял, что ты говорил на своем языке, чем с этим. Но всё нормально», - сказал президент и бросил аудиосистему прямо на пол.

Напомним, что ранее конфуз произошел с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Его вместе с супругой Бриджит забыли встретить в аэропорту Буэнос-Айреса официальные лица. Французский лидер также не растерялся и рукопожатием поприветствовал сотрудников аэропорта.

Напомним, что президенты прибыли сегодня, 30 ноября, в Аргентину на саммит G20.