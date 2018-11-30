Иностранцы будут проходить собеседования при въезде на Украину

СЕГОДНЯ 16:21 2018-11-30T16:21:56+03:00

Иностранцы будут проходить процедуру собеседования при въезде на Украину. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Государственная пограничная служба Украины приняла решение о вводе процедуры персонального собеседования для всех иностранцев, в том числе граждан России, желающих пересечь границу страны. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.

«Во время пересечения границы иностранцами, в частности, гражданами РФ, пограничники проводят усиленное интервьюирование», — передает слова Демченко телеканал «112. Украина».

Интервьюирование станет дополнительной частью контроля. Демченко отметил, что «в каждом отдельном случае может приниматься отдельно исключительное решение».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, которые имеют гражданство России. Как сообщил глава ведомства Петр Цигикал, теперь на пропускных пунктах будут введены усиленные меры контроля.

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