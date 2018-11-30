Трамп заявил, что надеется на встречу с Путиным

СЕГОДНЯ 21:16 2018-11-30T21:17:51+03:00

Президент США заявил, что отказался от встречи только из-за инцидента в Керченском проливе

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что надеется на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава США заявил во время встречи с премьером Японии Синдзо Абэ на полях саммита G20.

«Нам не нравится то, что произошло. Мы этим не довольны, никто этим не доволен. Я надеюсь на то, что мы вскоре сможем урегулировать это, поскольку мы надеемся на встречу с президентом Путиным», - приводит ТАСС слова политика.

По его словам, причиной для отмены встречи в Аргентине стал только инцидент в Керченском проливе.

Напомним, что Дональд Трамп и Владимир Путин должны были встретится 1 декабря в Буэнос-Айресе. Переговоры были согласованы между администрациями двух глав. Однако накануне президент США объявил в Twitter, что отменяет встречу из-за керченского конфликта.