Джордж Буш-младший подтвердил кончину своего отца

СЕГОДНЯ 09:05 2018-12-01T09:05:47+03:00

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Сын 41-го президента Соединенных Штатов Джордж Буш-младший подтвердил сообщения о том, что его отец, который также занимал должность американского лидера, скончался на 95-м году жизни. Заявление политика было распространено официальным представителем семьи Джимом Макгратом.

"Джеб, Нил, Марвин, Доро и я с грустью объявляем о том, что спустя 94 замечательных года умер наш дорогой папа. Джордж Буш был человеком с отличным характером и лучшим отцом, о котором только дети могли мечтать. Вся семья глубоко благодарна за подаренную 41-ому президенту США любовь, за сострадание тех, кто молился и заботился о нашем отце, за соболезнования наших друзей и сограждан", - говорится в послании, опубликованном на странице Макграта в Twitter.

Сайт kp.ru писал о том, что 41-президент США Джордж Буш-старший (полное имя Джордж Герберт Уокер Буш) скончался в минувшую пятницу, 30 ноября. Годом ранее он был признан самых долгоживущим американским лидером за всю историю страны.