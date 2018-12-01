В минувшую пятницу, 30 ноября, умер Джордж Буш-старший - 41-й президент Соединенных Штатов.

На момент смерти американскому политику было 94 года, сообщает Washington Post.

Напомним, что Джордж Буш-старший был главой США с 1989 по 1993 год. Его нахождение у власти запомнилось проведением военных операций в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Также именно при Буше-старшем произошло падение Берлинской стены и распад Советского Союза.

Джордж Буш-старший был 41-м президентом Соединенных Штатов.Фото: REUTERS

С ноября 2017 года экс-президент был признан самым долгоживущим американским лидером за всю историю государства.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в этом году политик не раз попадал в больницу. Причиной госпитализации чаще всего являлось пониженное кровяное давление.

Кроме того, в середине апреля скончалась супруга Джорджа Буша-старшего, экс-первая леди Америки Барбара Пирс Буш. Ей было 93 года.

Полгода назад скончалась супруга Джорджа Буша-старшего БарбараФото: REUTERS

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