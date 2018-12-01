2018-12-01T09:31:05+03:00
Политика

Замминистра Украины напал на депутата Верховной рады в прямом эфире

Юрий Грымчак сначала постоянно перебивал своего оппонента, а потом и вовсе пнул ногой стоящую перед ним стойку [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Инцидент произошел во время выступления депутата и его слов о том, что инцидент в Керченском проливе невыгоден РоссииИнцидент произошел во время выступления депутата и его слов о том, что инцидент в Керченском проливе невыгоден РоссииФото: Скриншот с видео
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Очередной скандал произошел в прямом эфире одного из украинских телеканалов. Во время обсуждения ситуации, произошедшей в Керченском проливе, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак набросился на депутата Верховной рады Евгения Мураева.

Украинский замминистра напал на депутата в прямом эфире.Чиновник разгромил стойку в студии

На кадрах видно, что нардеп спокойно и по-русски доносит свою позицию по данному инциденту, согласно которой России было совсем не выгодно случившееся.

"Российская Федерация была не заинтересована в этом конфликте", - подчеркивает украинский депутат.

При этом Грымчак и даже телеведущая пытаются заставить мужчину замолчать, а в какой-то момент замминистра вовсе начинает оскорблять своего оппонента. Он вскакивает с дивана, бежит к Мураеву и сильно пинает ногой стоящую перед ним стойку. От удара конструкция отлетает прямо в депутата и разваливается. Кадры из телешоу были опубликованы на странице телеканала ZIK на Youtube.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце октября еще один подобный инцидент произошел в эфире телеканала "Прямий". Тогда экс-министр здравоохранения Украины Олег Мусий и глава общественной организации "Пациенты Украины" Дмитрий Шерембей устроили настоящую драку.

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