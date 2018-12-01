ВКС провели успешный пуск модернизированной противоракеты системы ПРО

СЕГОДНЯ 09:48 2018-12-01T09:48:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Боевой расчет войск противовоздушной обороны ВКС России выполнил успешный пуск модернизированной ракеты системы ПРО. Испытания проходили на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщили в субботу, 1 декабря, в пресс-службе Минобороны РФ.

"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - рассказал командир соединения противоракетной обороны ВКС полковник Сергей Грабчук.

Испытательный пуск модернизированной ракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган.На полигоне Сары-Шаган успешно проведен очередной испытательный пуск модернизированной ракеты российской системы ПРО

На сайте ведомства отмечается, что данная система, стоящая на вооружении ВКС, предназначена для защиты Москвы от возможных ударов с воздуха или из космоса, а также для предупреждения ракетных нападений и контроля космического пространства.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее на казахстанском полигоне уже проходили испытания российской противоракеты. Тогда все поставленные задачи также были успешно выполнены.