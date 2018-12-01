Появилось видео с испытаний новой российской противоракеты системы ПРО

СЕГОДНЯ 10:55 2018-12-01T10:55:20+03:00

Испытания в Казахстане прошли успешно Фото: скриншот с видео

Запуск проводился с территории полигона Сары-Шаган в Казахстане [видео]

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Министерство обороны России опубликовало видео, на кадрах которого запечатлен запуск новой российской противоракеты системы ПРО.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что испытания состоялись накануне на территории казахстанского полигона Сары-Шаган. Ответственным за запуск был назначен боевой расчет войск противовоздушной обороны Воздушно-космических России.

Модернизированная система, в настоящий момент стоящая на вооружении ВКС, в рамках обеспечения безопасности Москвы от возможных ударов успешно и с особой точностью поразила заданную условную цель.

При этом все заложенные при разработке характеристики были достоверно подтверждены в ходе этих и ранее проведенных испытаний.

Напомним, что новая система ПРО испытывалась Россией на полигоне Сары-Шаган уже по меньшей мере три раза, не считая последний запуск.