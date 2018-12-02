Упраздненный «русский экзархат» в Европе, несмотря на решение Константинополя, продолжает работу

СЕГОДНЯ 00:18 2018-12-02T00:18:04+03:00

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Глава упраздненного Синодом в Стамбуле «русского экзархата» в Западной Европе архиепископ Хариупольский Иоанн, несмотря на решение Константинополя, намерен продолжать работу.

Об этом говорится в сообщении совета архиепископии. Отмечается, что решение очень неожиданное, поэтому оно требует «глубокого размышления», главе экзархата нужно посоветоваться с духовенством и мирянами. Для этого Иоанн приглашает священнослужителей экзархата на пастырское собрание 15 декабря, а потом он созовет генеральную ассамблею экзархата, в которой примут участие не только все его клирики, но и светские делегаты, избранные приходами и общинами.

«Следует уточнить, что в каноническом плане архиепископ Иоанн как руководитель архиепископии (русских церквей) не просил об отмене статуса экзархата или о его собственной отставке. Поэтому он по-прежнему в полной мере отвечает за пастырское служение русских православных церквей в Западной Европе», - цитирует текст сообщения Совета Интерфакс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на этой неделе Константинопольский патриархат принял решение распустить западноевропейский экзархат, в который входит 65 приходов русской традиции, 11 действующих церквей и два монастыря.