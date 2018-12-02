2018-12-02T05:03:07+03:00
Происшествия

В США легкомоторный самолет на центр терапии для детей с аутизмом

Погибли оба пилота, люди на земле не пострадали
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В США легкомоторный самолет упал на крышу зданияВ США легкомоторный самолет упал на крышу зданияФото: REUTERS
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В американском штате Флорида небольшой легкомоторный рухнул на крышу здания, в котором располагается центр терапии для детей с аутизмом. В результате крушения погибли два человека – оба пилота воздушного судна, люди на земле не пострадали, сообщает телеканал NBC6.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу во второй половине дня (в ночь на воскресенье мск). Самолет упал почти сразу после вылета из аэропорта города Форт Лодердейл. После его падения в здании вспыхнул пожар, огонь быстро потушили сотрудники городской пожарной службы.

В тот момент в центре терапии находилось 12 человек – восемь взрослых и пять детей, всех их успели вовремя эвакуировать. Причины аварии выясняют Федеральное управление авиацией США и государственная служба безопасности авиаперевозок.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в штате Айова потерпел крушение частный одномоторный самолет, на борту которого находилось три человека, никто не выжил. По версии полицейских, у пилота в воздухе случился сердечный приступ.

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