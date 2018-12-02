Путин договорился с Абэ о спецпредставителях для решения проблемы мирного договора
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе рассказал, что во время переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ обсудил с ним решение проблемы мирного договора между двумя странами.
«Мы договорились о том, что с нашей стороны, например, будет спецпредставитель президента, с японской стороны будет спецпредставитель премьер-министра», - сказал российский лидер.
Он добавил, что курировать эту работу будут непосредственно министры иностранных дел, передает агентство ФАН.
Напомнм, после встречи с Синдзо Абэ на полях саммита АСЕАН в Сингапуре Владимир Путин сказал, что Москва готова работать с Токио на основе советско-японской декларации 1956 года, которая предусматривает заключение мирного договора и оговаривает передачу острова Шикотан и группы островов Хабомаи.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, на саммите G20 в Аргентине Владимир Путин пообщался со многими мировыми лидерами, в том числе с саудовским принцем, президентами Турции и Франции, канцлером Германии, премьером Индии, председателем Китая и другими.