Путин договорился с Абэ о спецпредставителях для решения проблемы мирного договора

СЕГОДНЯ 06:18 2018-12-02T06:50:07+03:00

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в Буэнос-Айресе Фото: REUTERS

Об итогах переговоров с премьером Японии в Буэнос-Айресе президент России рассказал на пресс-конференции по результатам саммита G20

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе рассказал, что во время переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ обсудил с ним решение проблемы мирного договора между двумя странами.

«Мы договорились о том, что с нашей стороны, например, будет спецпредставитель президента, с японской стороны будет спецпредставитель премьер-министра», - сказал российский лидер.

Он добавил, что курировать эту работу будут непосредственно министры иностранных дел, передает агентство ФАН.

Напомнм, после встречи с Синдзо Абэ на полях саммита АСЕАН в Сингапуре Владимир Путин сказал, что Москва готова работать с Токио на основе советско-японской декларации 1956 года, которая предусматривает заключение мирного договора и оговаривает передачу острова Шикотан и группы островов Хабомаи.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на саммите G20 в Аргентине Владимир Путин пообщался со многими мировыми лидерами, в том числе с саудовским принцем, президентами Турции и Франции, канцлером Германии, премьером Индии, председателем Китая и другими.