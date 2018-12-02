Стали известны последние слова Джорджа Буша-старшего перед смертью

СЕГОДНЯ 08:13 2018-12-02T08:13:27+03:00

Перед тем, как покинуть этот мир, экс-президент США говорил по телефону со своим сыном

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Последние словам 41-го президента США Джорджа Буша-старшего были наполнены любовью и обращены к его старшему сыну. Об этом рассказал экс-госсекретарь Соединенных Штатов Джеймс Бейкер, который долгие годы представляет интересы данной семьи.

Мужчина признался, что в ту роковую пятницу, 30 ноября, находился в доме своего давнего друга и бывшего президента в Хьюстоне штата Техас. По данным газеты The New York Times, в последние дни состояние Буша становилось все хуже - он практически не ел и по большей части спал.

Вечером политику позвонил его сын - Джордж Буш-младший, который в разговоре назвал мужчину замечательным отцом и сказал, что любит его.

"Я тоже люблю тебя", - ответил экс-президент.

Как утверждает Бейкер, это были последние слова его друга перед смертью,

Напомним, что Джордж Буш-старший умер поздно вечером 30 ноября. На момент смерти ему было 94 года.

Сайт kp.ru писал о том, что 5 ноября объявлено в США днем национального траура в связи с кончиной 41-го президента страны.