Стали известны последние слова Джорджа Буша-старшего перед смертью
Последние словам 41-го президента США Джорджа Буша-старшего были наполнены любовью и обращены к его старшему сыну. Об этом рассказал экс-госсекретарь Соединенных Штатов Джеймс Бейкер, который долгие годы представляет интересы данной семьи.
Мужчина признался, что в ту роковую пятницу, 30 ноября, находился в доме своего давнего друга и бывшего президента в Хьюстоне штата Техас. По данным газеты The New York Times, в последние дни состояние Буша становилось все хуже - он практически не ел и по большей части спал.
Вечером политику позвонил его сын - Джордж Буш-младший, который в разговоре назвал мужчину замечательным отцом и сказал, что любит его.
"Я тоже люблю тебя", - ответил экс-президент.
Как утверждает Бейкер, это были последние слова его друга перед смертью,
Напомним, что Джордж Буш-старший умер поздно вечером 30 ноября. На момент смерти ему было 94 года.
Сайт kp.ru писал о том, что 5 ноября объявлено в США днем национального траура в связи с кончиной 41-го президента страны.