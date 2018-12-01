2018-12-01T21:20:00+03:00
В мире

Дональд Трамп объявил 5 декабря днем национального траура в связи со смертью Джорджа Буша-старшего

Американский лидер и первая леди намерены посетить церемонию похорон 41-го президента США в кафедральном соборе Вашингтона
Денис СУХОВ
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Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания ТрампПрезидент США Дональд Трамп и первая леди Мелания ТрампФото: EAST NEWS
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Американский лидер Дональд Трамп объявил 5 декабря днем национального траура в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Герберта Уокера Буша. Об этом сообщила в субботу представитель Белого дома Сара Сандерс.

Она уточнила, что Трампа проинформировали о смерти Джорджа Буша-старшего в ночь на 1 декабря. В течение дня глава государства связался с сыном Буша-старшего и экс-президентом США Джорджем Бушем, выразив последнему глубокие соболезнования «от себя, первой леди и всей страны».

«Президент 5 декабря объявит национальный траур. Он и первая леди приедут на его (Буша-старшего) похороны в кафедральный собор Вашингтона», - добавила Сандерс.

Ранее стало известно, что Трамп, который находится в Аргентине, принял решение отказаться от пресс-конференции по итогам саммита G20 в Буэнос-Айресе в знак уважения к покойному.

В пятницу экс-президент США Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет. Политик занимал пост главы американского государства с 1989 по 1993 год. За это время он провел семь встреч с руководителями СССР и России - Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным, в ходе которых были подписаны знаковые соглашения, положившие конец холодной войне.

С именем Буша-старшего в США ассоциируются такие события, как падение Берлинской стены и развал СССР, а также американские военные операции в Панаме, Персидском заливе и на Филиппинах. В последние годы Буш-старший страдал от болезни Паркинсона и был прикован к инвалидному креслу. Его супруга, Барбара Пирс, ушла из жизни ранее в этом году.

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