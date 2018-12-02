Похороны Джорджа Буша-старшего пройдут на территории библиотеки в Техасе

СЕГОДНЯ 08:59 2018-12-02T08:59:11+03:00

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Похороны Джорджа Буша-старший состоятся в четверг, 6 декабря, на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете города Колледж-Стейшен. Такое заявление сделали в пресс-службе самого учебного заведения.

Известно, что гроб с телом 41-го президента США доставят в город на поезде в сопровождении близких и родных умершего. Траурная процессия пройдет по дороге Джорджа Буша в сторону библиотечного комплекса.

Экс-главу государства похоронят на участке его семьи, который расположен возле здания библиотеки. Там же покоится супруга политика Барбара Буш, которая умерла в прошлом году, и их дочь Робин, скончавшаяся еще в 1953 году в возрасте трех лет.

Присутствовать на похоронах смогут все преподаватели и студенты колледжа. Однако в целом церемония будет закрытой. Перед этим в епископальной церкви святого Мартина в Хьюстоне также пройдет прощание с Джорджем Бушем.

Сайт kp.ru писал о том, что бывший президент Соединенных Штатов умер поздно вечером 30 ноября в возрасте 94 лет.

Ранее стали известны последние слова политика перед смертью.