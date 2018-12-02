Нетаньяху отреагировал на заявление полиции по делу о коррупции
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху напомнил, что рекомендации полиции не имеют никакого легального статуса, и только недавно правительство отклонило несколько подобных документов в отношении ряда публичных фигур. Таким образом политик отреагировал на заявление правоохранителей, сделанное по итогам расследования так называемого дела 4000.
Напомним, что полиция рекомендовала властям предъявить обвинения в коррупции Биньямину Нетаньяху и его супруге Саре. В органах заявили, что собрали достаточную доказательную базу по данному делу.
Однако премьер заверяет, что данные рекомендации были подготовлены и "слиты в прессу" еще до начала самого расследования.
"Поэтому рекомендации полиции в отношении меня и моей супруги даже не вызывают удивления, как не вызывает удивления и момент, подобранный для их публикации", - цитирует ТАСС Нетаньяху,
Сайт kp.ru писал о том, что израильский политик подозревается в предоставлении привилегий телекоммуникационной корпорации "Безек" взамен на положительное освещение его деятельности порталом Walla.
Ранее полиции уже удалось доказать обоснованность своих подозрений в отношении бывшего пресс-секретаря премьера Нира Хефеца.