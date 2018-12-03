В ЯНАО объяснили, почему на Ямале самые высокие зарплаты в России

СЕГОДНЯ 09:21 2018-12-03T09:21:39+03:00

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В Ямало-Ненецком автономном округе объяснили, с чем связаны высокий уровень оплаты труда в регионе: с отраслевой спецификой экономики региона, основанной на добыче полезных ископаемых. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

«Да, средняя заработная плата в сфере добычи сырой нефти и природного газа в автономном округе составляет более 100 тысяч рублей», - подтвердили в пресс-службе.

Сотрудник администрации округа добавил, что это «самый высокий показатель не только на Ямале, но и в целом по России», передает РИА Новости.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что специалисты провели исследование и составили «зарплатный» рейтинг регионов нашей страны. Его возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, где 27% работников получают более 100 тысяч рублей в месяц.

В тройку лидеров также вошли Чукотка и Hенецкий АО. На четвертой строчке списка – Магаданская область, а Москва заняла пятое место.