Специалисты выяснили, где в России самые высокие зарплаты

СЕГОДНЯ 03:30 2018-12-03T03:57:01+03:00

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Оказывается, самые высокие зарплаты в России получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа, а самые низкие – республики Адыгея.

В ЯНАО у 27% работников заработная плата превышает 100 тысяч рублей в месяц, тогда как в Адыгее таким окладом могут похвастаться лишь немногие – 0.59% населения. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости. Специалисты при составлении рейтинга в качестве основного показателя использовали долю высокооплачиваемых работников (более 100 тысяч рублей в месяц) и низкооплачиваемых (меньше 15 тысяч) в разных регионах страны.

В тройку лидеров по заработкам также вошли Чукотка и Hенецкий автономный округ, четвертую строчку списка занимает Магаданская область, а Москва – на пятом месте.

В аутсайдерах же оказались республики Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также ряд субъектов Центрального федерального округа.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что большинство россиян (73%) любят свою работу больше, чем денежное вознаграждение за нее. Причем люди, влюбленные в свое ремесло, живут, в основном, Центральной России и Сибири. Меньше других довольны трудовой деятельностью жители Южного и Уральского федеральных округов.