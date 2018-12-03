2018-12-03T10:34:54+03:00
В мире

Лидер Палестины назвал администрацию Трампа препятствием для мира на Ближнем Востоке

Махмуд Аббас рассчитывает на посредничество других стран, включая Россию
Дарья ИВАШКИНА
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Палестинский лидер Махмуд АббасПалестинский лидер Махмуд АббасФото: REUTERS
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Палестинский лидер Махмуд Аббас, который ранее прибыл в Рим для встречи с Папой Римским и итальянским руководством, заявил, что нынешняя администрация США является «препятствием для достижения мира на Ближнем Востоке».

«Мы не хотим иметь ничего общего с этой администрацией США, мы не примем от них никакого плана (мирного урегулирования), нарушающего международное право и не соответствующего роли посредников», - сказал Аббас в интервью газете La Stampa.

Кроме того, лидер Палестины заявил о согласии на прямой диалог с Израилем, а также о том, что рассчитывает на посредничество в переговорах других стран, включая Россию. По словам лидера Палестины, США не могут больше быть единственным посредником.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре Палестина подала на США в Международный суд ООН. Поводом стало решение Вашингтона перенести американское посольство в Иерусалим.

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