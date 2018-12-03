2018-12-03T11:39:49+03:00
Общество

Задержанным в Черном море украинским военным предъявили обвинение

По словам адвоката одного из арестованных, речь идет о незаконном пересечении границы РФ
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments34
Задержанным в Черном море украинским военным предъявили обвинениеЗадержанным в Черном море украинским военным предъявили обвинениеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 3 декабря, появилась информация о том, что военных ВМС Украины и сотрудников Службы безопасности незалежной (СБУ), задержанных ранее в Черном море, обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

По словам адвоката одного из арестованных Николая Полозова, обвинение было предъявлено сразу после ареста. «Обвинение им было предъявлено сразу после ареста. Все они обвиняются по части 3 статьи 322 УК РФ ("незаконное пересечение границы РФ")», - сказал юрист ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 ноября три украинских корабля - рейдовый буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» - незаконно пересекли границу РФ: они вошли в наши территориальные воды и начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских властей. В результате 26 ноября утром сотрудники ФСБ России задержали три военных судна незалежной вместе с находившимися там моряками. А по факту нарушения госграницы РФ было возбуждено уголовное дело.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся «очень опасной провокацией» Киева.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин в понедельник встретится с главой Минсельхоза РФ
Путин и Трамп не обсуждали в Аргентине визит российского президента в США
Пара бобов забрела в супермаркет за продуктами
В российской армии стартовал новый учебный год
Возможный преемник Меркель поддержала строительство «Северного потока — 2»
На Украине сообщили, что среди задержанных в Грузии украинцев был депутат Верховной рады Семен Семенченко
Оттепель в Москве сменится морозами до -11 градусов
Спецпредставитель президента Михаил Швыдкой рассказал о судьбе скифской коллекции
Самолет FlyDubai пытался без разрешения вылететь из Шереметьево
Министр энергетики Катара объяснил, почему Доха отказалась от ОПЕК
Астрономы зафиксировали в дальнем космосе взрыв сверхновой
Коалиция США при ударе по Сирии уничтожила одного из главарей ИГ*
Ученые научились определять возраст автора поста в соцсети
Дональд Трамп объявил траур 5 декабря из-за похорон Буша-старшего
Соломоновы Острова отозвали признание независимости Косово
Кейт Миддлтон и Меган Маркл проведут Рождество вместе
Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся 5 на полях ОБСЕ
Батарейки будут утилизировать на объектах по уничтожению химоружия