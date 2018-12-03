Задержанным в Черном море украинским военным предъявили обвинение

СЕГОДНЯ 11:04 2018-12-03T11:39:49+03:00

По словам адвоката одного из арестованных, речь идет о незаконном пересечении границы РФ

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В понедельник, 3 декабря, появилась информация о том, что военных ВМС Украины и сотрудников Службы безопасности незалежной (СБУ), задержанных ранее в Черном море, обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

По словам адвоката одного из арестованных Николая Полозова, обвинение было предъявлено сразу после ареста. «Обвинение им было предъявлено сразу после ареста. Все они обвиняются по части 3 статьи 322 УК РФ ("незаконное пересечение границы РФ")», - сказал юрист ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 ноября три украинских корабля - рейдовый буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» - незаконно пересекли границу РФ: они вошли в наши территориальные воды и начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских властей. В результате 26 ноября утром сотрудники ФСБ России задержали три военных судна незалежной вместе с находившимися там моряками. А по факту нарушения госграницы РФ было возбуждено уголовное дело.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся «очень опасной провокацией» Киева.