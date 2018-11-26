2018-11-26T15:24:35+03:00
Политика

Дмитрий Песков - об инциденте с кораблями Украины: Произошла очень опасная провокация, которая требует особого внимания

В Кремле отреагировали на ситуацию в Керченском проливе
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments2
Дмитрий Песков. ФОТО Михаил Метцель/ТАССДмитрий Песков. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
Изменить размер текста:

- Президенту с самого начала движения кораблей вчера днем, когда они появились в нейтральных водах напротив Крыма, было доложено. И дальше он получал информацию на постоянной основе, - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инцидент, произошедший накануне с кораблями ВМС Украины. - Речь идет об очень опасной провокации, которая требует особого внимания и особого разбирательства. Безусловно, учитывая предвыборную ситуацию на Украине, подобные решения о введении военного положения, конечно, скажем так, попахивают электоральными интригами. Решать электоральные задачи, размахивая флагом войны, неверно и опасно, с нашей точки зрения.

В Кремле подчеркнули, что никакие международные нормы Россией не были нарушена, а российские пограничники защищали территорию своей страны.

- Российская сторона действовала в строгом соответствии с законодательствами российским и международным, - сказал Песков. - Речь идет о вторжении в территориальные воды России иностранных военных кораблей. Причем дело в том, что они вошли в территориальные воды России не отвечая ни на какие запросы наших пограничников, никак не отреагировали на предложение воспользоваться лоцманскими услугами. Все действия принимались в строгом соответствии с законодательством. Безусловно, выполнение норм нашего законодательства никак не может быть обусловлено жесткой или мягкой реакцией за рубежом.

Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

Никаких контактов с Петром Порошенко в последние дни не было и они не планируются. На вопрос "что будет с экипажами и кораблями?" Песков ответил:

- Возбуждено уголовное дело в связи с нарушением границы России. Нарушители границ преследуются по закону.

При этом инцидент не отразился на планах президента России, отправляющегося в ближайшие дни в Аргентину на саммит Большой двадцатки и на подготовке к встрече с Дональдом Трампом.

- График встреч Путина сверстан, встреча с Трампом будет в ходе двадцатки, - подтвердил Песков. - Когда именно, время мы сообщим. Сейчас прорабатывается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина переходит на «военное положение». Что это значит

Всеобщей мобилизации и наступления в Донбассе не будет. И выборов — тоже не будет... (подробности)

Пограничный конфликт: Украина решила поиграть с Россией в морской бой. Чего ждать дальше?

Воскресным днем 25 ноября незалежная напомнила, что является великой морской державой на страх соседям. Пять кораблей, включая рейдовый буксир и катера, стали с двух сторон из Черного и Азовского морей на всех парах прорываться к российскому Керченскому проливу. (подробности)

Украинские военные корабли пытались без должного уведомления прорваться к Керченскому мосту. Но получили отпор

Уверен, украинские моряки, отправлявшиеся в свой беспримерный поход из Одессы в Мариуполь, были преисполнены самых патриотических чувств. Шутка ли, пройти вдоль вражеского побережья, нашпигованного самыми современными оружейными системами, забраться в узкое горлышко Керченского пролива, проползти под Крымским мостом и победоносно ворваться в Азовское море под хоровое исполнение гимна Украины... (подробности)

РЕАКЦИЯ

Спикер МИД РФ Мария Захарова - радио «КП»: Из-за инцидента возле Крымского моста Россия собирает Совбез ООН

Три украинских военных корабля задержаны после того, как специально нарушили государственную границу нашей страны (подробности)

Лавров: Провокация в Керченском проливе состоялась по приказу Киева

Глава МИД РФ заявил, что действия украинских кораблей создали опасную ситуацию в акватории Черного и Азовского морей (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Дмитрий СМИРНОВ

 
Читайте также
Константин Затулин: Из-за указа Ельцина беженцы с Украины до сих пор не могут получить убежище в России
Из 2,5 миллиона украинцев, приехавших в Россию, только 24 получили статус «носитель русского языка». Об этом на пресс-конференции в «КП» и в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ
За кресло губернатора Приморского края поборются 5 кандидатов
Представители избирательной комиссии провели открытый брифинг, на котором подробно рассказали о процедуре регистрации кандидатов на выборы 16 декабря и обо всех допущенных политиками нарушениях [мнения экспертов]
Пять десантников на вертолетной платформе 15 минут летали над Кремлем: Что известно об учениях ФСО в Москве
Корреспондент «Комсомолки» Александр Гамов расспросил о необычной «воздушной операции» начальника Центра по связям с прессой и общественностью ФСО России Александра Ряскова [видео]
Новости 24
Банк России объявил официальные курсы доллара и евро на 27 ноября
Эксперты оценили финансовые потери Великобритании от Brexit
В клубнике из супермаркета в Новой Зеландии нашли швейные иглы
Медведев подписал постановление об обеспечении лекарствами граждан с редкими заболеваниями
В Японии полиция обнаружила в доме шесть трупов
МИД РФ выразил решительный протест в связи с украинской провокацией в Керченском проливе
Рябков: Путин обсудит с Трампом ДРСМД на встрече в Аргентине
Минэкономразвития выступило против антипиратского законопроекта
Путин поздравил с юбилеем диктора Анну Шатилову
Большинство японцев поддерживает активизацию переговоров по Курилам
Трамп заявил, что навсегда закроет границы с Мексикой
Россия и Доминиканская Республика договорились об отмене визового соглашения
Песков назвал причину своего отсутствия на Географическом диктанте
Глава МИД ФРГ призвал к деэскалации ситуации в Керченском проливе
Песков рассказал о согласовании встречи Путина и Трампа на G20
Канадские ученые нашли еще один способ бросить курить
Россия завершила поставки истребителей Су-35 в Китай
Лавров покинул форум ЮНЕСКО из-за напряженной внешнеполитической ситуации
Противники пакта ООН о миграции избили евродепутата на митинге в Таллине
МИД России раскритиковал решение литовских властей увековечить память главаря «лесных братьев»
В ОАЭ помиловали британца Мэтью Хеджеса, приговоренного к пожизненному сроку за шпионаж
В сети появилось видео с задержанными кораблями ВМС Украины в порту Керчи
Карлоса Гона уволили с поста председателя совета директоров Mitsubishi