Дмитрий Песков - об инциденте с кораблями Украины: Произошла очень опасная провокация, которая требует особого внимания

- Президенту с самого начала движения кораблей вчера днем, когда они появились в нейтральных водах напротив Крыма, было доложено. И дальше он получал информацию на постоянной основе, - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инцидент, произошедший накануне с кораблями ВМС Украины. - Речь идет об очень опасной провокации, которая требует особого внимания и особого разбирательства. Безусловно, учитывая предвыборную ситуацию на Украине, подобные решения о введении военного положения, конечно, скажем так, попахивают электоральными интригами. Решать электоральные задачи, размахивая флагом войны, неверно и опасно, с нашей точки зрения.

В Кремле подчеркнули, что никакие международные нормы Россией не были нарушена, а российские пограничники защищали территорию своей страны.

- Российская сторона действовала в строгом соответствии с законодательствами российским и международным, - сказал Песков. - Речь идет о вторжении в территориальные воды России иностранных военных кораблей. Причем дело в том, что они вошли в территориальные воды России не отвечая ни на какие запросы наших пограничников, никак не отреагировали на предложение воспользоваться лоцманскими услугами. Все действия принимались в строгом соответствии с законодательством. Безусловно, выполнение норм нашего законодательства никак не может быть обусловлено жесткой или мягкой реакцией за рубежом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

Никаких контактов с Петром Порошенко в последние дни не было и они не планируются. На вопрос "что будет с экипажами и кораблями?" Песков ответил:

- Возбуждено уголовное дело в связи с нарушением границы России. Нарушители границ преследуются по закону.

При этом инцидент не отразился на планах президента России, отправляющегося в ближайшие дни в Аргентину на саммит Большой двадцатки и на подготовке к встрече с Дональдом Трампом.

- График встреч Путина сверстан, встреча с Трампом будет в ходе двадцатки, - подтвердил Песков. - Когда именно, время мы сообщим. Сейчас прорабатывается.

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