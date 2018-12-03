2018-12-03T15:16:05+03:00
Москва

Система распознавания лиц заработает в Москве в 2019 году

К настоящему времени уже около 40% камер видеонаблюдения в столице заменили на более совершенные
Дарья ИВАШКИНА
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Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в понедельник, 3 декабря, на ежегодном общегородском расширенном совещании по вопросам профилактики правонарушений в столице, заявил, что систему распознавания лиц, которая будет вычислять находящихся в розыске преступников, запустят уже в следующем году. Для этого в городе полностью заменят видеокамеры на технологии нового поколения.

«Уже в этом году мы заменили на более совершенные более 40% камер видеонаблюдения. В следующем году мы завершим эту работу, и создадим впервые систему распознавания лиц, которая будет определять преступников, которые находятся в розыске», - сказал Собянин, подчеркнув, что это «новый уровень безопасности и технологического оснащения правоохранительных органов и городских служб в целом».

При этом мэр заметил, что первые эксперименты, проведенные в московском метрополитене и ряде районов мегаполиса, дали положительные результаты: были задержаны десятки преступников, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте этого года специальные камеры слежения появились на отдельных станциях столичной подземки, которые отличаются большим пассажиропотоком. Как отмечалось, эти камеры способны распознавать до 20 лиц в секунду и сравнивать их со снимками из баз данных спецслужб.

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