Послание Путина Федеральному собранию перенесли на 2019 год

СЕГОДНЯ 15:54 2018-12-03T15:54:35+03:00

Путин не выступит с посланием Федеральному собранию до конца года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кремль пока не определился с датой проведения мероприятия

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Президент России Владимир Путин не выступит с посланием Федеральному собранию до конца года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, обращение российского лидера к парламенту состоится в 2019 году.

«В декабре послания не будет. Оно состоится в следующем году», - пояснил официальный представитель Кремля. Он добавил, что конкретная дата пока не определена.

Напомним, что в последний раз Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. До этого девять лет подряд с 2008 по 2016 годы мероприятие проходило в конце года.

Напомним, что послание президента России Федеральному собранию — ежегодное обращение главы государства к обеим палатам парламента. Во время него президент дает оценку положению дел в стране и определяет стратегическое направление развития страны.