2018-12-03T15:54:35+03:00
Политика

Послание Путина Федеральному собранию перенесли на 2019 год

Кремль пока не определился с датой проведения мероприятия
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments1
Путин не выступит с посланием Федеральному собранию до конца годаПутин не выступит с посланием Федеральному собранию до конца годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин не выступит с посланием Федеральному собранию до конца года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, обращение российского лидера к парламенту состоится в 2019 году.

«В декабре послания не будет. Оно состоится в следующем году», - пояснил официальный представитель Кремля. Он добавил, что конкретная дата пока не определена.

Напомним, что в последний раз Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. До этого девять лет подряд с 2008 по 2016 годы мероприятие проходило в конце года.

Напомним, что послание президента России Федеральному собранию — ежегодное обращение главы государства к обеим палатам парламента. Во время него президент дает оценку положению дел в стране и определяет стратегическое направление развития страны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэрия Парижа оценила ущерб от беспорядков, произошедших в субботу на акции протеста
Глава МИД Германии заявил, что отказ ФРГ от «Северного потока - 2» навредит Киеву
Медаль имени Николая Верещагина будут вручать в Вологде
НАТО рассматривает возможность сотрудничества с Боснией и Герцеговиной
ГИБДД России предложили создать беспилотные такси и общественный транспорт
Умер Альберт Фрер - самый богатый человек Бельгии
Производители коньяка просят на 30% поднять цены на продукцию
В УЕФА заявили о начале использования системы VAR на матчах Лиги чемпионов
Система распознавания лиц заработает в Москве в 2019 году
Главную новогоднюю елку страны срубят в Подмосковье 16 декабря
В китайском интернет магазине продают чехлы для смартфонов с изображением Петра Порошенко
Суд Греции объявит решение об экстрадиции Александра Винника во Францию 19 декабря
Глава МИД Германии намерен встретиться с Лавровым и Климкиным в рамках ОБСЕ
В МВД предложили уменьшить нагрузку на участковых
Примкнувшие к ИГ* россиянки попросили Москалькову помочь вернуться на родину
После подорожания нефти курс рубля вырос к доллару и евро
Песков сообщил, что разговор Путина и Порошенко не планируется
Крис Кельми признался, что написал завещание
Вахтанг Кикабидзе рассказал, как встретит Новый год
С космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Союз МС-11»
Представители МИД Сирии прокомментировали ракетный удар, нанесенный силами западной коалиции
Морозы могут привести к смерти, уверены китайские ученые
Порошенко внес в Верховную раду законопроект о расторжении договора о дружбе с Россией
Фанат "Тоттенхема" бросил в лицо игроку "Арсенала" банановую кожуру
«Автоваз» отзывает более 1,7 тыс автомобилей в России
Песков объяснил неформальное рукопожатие Путина и принца Саудовской Аравии на G20 хорошими отношениями
Во Франции протестующие «желтые жилеты» потребовали отставки правительства