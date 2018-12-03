Послание Путина Федеральному собранию перенесли на 2019 год
Президент России Владимир Путин не выступит с посланием Федеральному собранию до конца года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, обращение российского лидера к парламенту состоится в 2019 году.
«В декабре послания не будет. Оно состоится в следующем году», - пояснил официальный представитель Кремля. Он добавил, что конкретная дата пока не определена.
Напомним, что в последний раз Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. До этого девять лет подряд с 2008 по 2016 годы мероприятие проходило в конце года.
Напомним, что послание президента России Федеральному собранию — ежегодное обращение главы государства к обеим палатам парламента. Во время него президент дает оценку положению дел в стране и определяет стратегическое направление развития страны.