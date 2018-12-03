2018-12-03T17:16:39+03:00
Политика

Вьетнам намерен укрепить военное сотрудничество с Россией

Замминистра национальной обороны Вьетнама назвал Россию "надежным союзником и партнером"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Вьетнам намерен укрепить военное сотрудничество с РоссиейВьетнам намерен укрепить военное сотрудничество с РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Нгуен Ти Винь, заместитель министра национальной обороны Вьетнама, заявил, что Россия всегда была и остается надежным союзником и партнером. И главная задача, которая существует на сегодняшний день, укрепить военное сотрудничество между двумя странами.

- Мы всегда хорошо осознаём, что и раньше, и сейчас, и в будущем Россия постоянно является близким, надёжным верным другом Вьетнама. Наша задача - выдвинуть отношения военного сотрудничества между нашими странами на новый уровень, - прокомментировал Винь в ходе встречи с министром обороны РФ в понедельник.

Замминистра национальной обороны приехал в Москву для того, чтобы, как он отметил, «выразить решимость конкретизировать достигнутые ранее решения об укреплении военного сотрудничества между Россией и Вьетнамом». Винь обеспокоен тем, что ситуация в мире и регионе, где располагается Вьетнам, крайне нестабильна, сообщает "РИА-Новости".

Представитель Вьетнама также встретился с заместителем министра обороны РФ, Александром Фоминым. Они говорили о том, «чтобы дать правильную оценку ситуации, необходимо укрепить отношения между Россией и Вьетнамом».

Помимо этого, Винь отметил, что в 2020 году во Вьетнаме будет проходить саммит АСЕАН, тем самым выразил надежду на координацию и сотрудничество с Россией.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Россия также планирует укрепить военное сотрудничество с Вьетнамом и считает эту страну своим большим другом.

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