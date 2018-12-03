2018-12-03T20:22:35+03:00
Общество

Стала известна причина смерти писателя Андрея Битова

Член союза писателей СССР скончался от сердечной недостаточности
Алена Басавина
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Стало известно, от чего умер Андрей БитовСтало известно, от чего умер Андрей БитовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Стала известна причина смерти русского писателя Андрея Битова. Он скончался от сердечной недостаточности в реанимации московской клинической больницы имени Н.Э. Баумана.

Информацию об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник, близкий к семье. О месте и времени похорон пока не сообщается.

Напомним, что ранее о смерти Битова сообщила литературный критик Галина Юзефович. Писателя не стало на 82 году жизни.

Андрей Битов является одним из основателей постмодернизма в русской литературы, член Союза писателей СССР. Автор романов «Пушкинский дом», «Грузинский альбом», «Человек в пейзаже».

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