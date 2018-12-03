Макрон перенес поездку в Сербию из-за протестов в Париже

СЕГОДНЯ 22:53 2018-12-03T22:53:26+03:00

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Французский лидер Эмманюэль Макрон перенес визит в Сербию из-за протестов в Париже. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Сейчас закончился разговор с президентом Франции. Мы собирались встречать президента Макрона. Только что он попросил меня перенести визит на несколько недель из-за кризиса во Франции», - приводит ТАСС слова Вучича.

Планировалось, что президент Франции должен был посетить Сербию 5-6 декабря. О новой дате визита пока не сообщается.

Напомним, что массовые акции протеста во Франции начались еще в середине ноября после решения правительства поднять цены на неэкологичные виды топлива. В Париже протестующие уже несколько дней устраивают массовые беспорядки. Полиция уже применяла против нарушителей порядка слезоточивый газ.