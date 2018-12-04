Манафорт и президент Эквадора обсуждали выдачу Ассанжа США

СЕГОДНЯ 08:51 2018-12-04T08:51:17+03:00

По некоторым данным, консультации закончились безрезультатно, так как спецпрокурор Мюллер начал расследование в отношении экс-главы предвыборного штаба Трампа

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Во вторник, 4 декабря, появилась информация о том, что в 2017 году президент Эквадора Ленин Морено обсуждал с экс-руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом возможность и условия выдачи США основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа.

По некоторым данным, общение на эту тему началось после того, как Морено поинтересовался, каким образом он может снять с себя ответственность за предоставление убежища Ассанжу в посольстве Лондона. При этом Манафорт пообещал посодействовать, однако консультации закончились безрезультатно, так как спецпрокурор США Роберт Мюллер начал расследование в отношении бывшего главы предвыборного штаба Трампа, пишет газета The New York Times.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, не так давно бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа выразил мнение, что нынешний лидер южноамериканской страны Ленин Морено уже имеет договоренность с США по поводу дальнейшей судьбы основателя Wikileaks.