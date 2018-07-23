Самолет совершил экстренную посадку из-за собаки, открывшей багажный отсек
Экипаж пассажирского Boeing 737, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Москву, вынужден был совершить экстренную посадку из-за того, что собака открыла багажный отсек лайнера на высоте четыре тысячи метров. К счастью, все обошлось благополучно, никто не пострадал – ни люди, ни сам пес.
«На подлёте к Москве командир Boeing 737 из Петербурга доложил о срабатывании сигнализации открытия багажного отсека, самолёт находился на высоте около 4000 метров. Экипаж благополучно выполнил экстренную посадку, никто не пострадал», - рассказал Интерфаксу источник в аэропорту Шереметьево.
Он уточнил, что небольшая собачка была в клетке, но ей хозяин не запер своего четвероногого любимца как следует, и во время пути пес оттуда выбрался. Собака «разодрала внутреннюю обшивку багажного отсека и каким-то образом спровоцировала срабатывание передней створки багажного отсека на открытие». Благо, сработала автоматика, и створка не распахнулась в небе.
«Багажный отсек открылся на несколько десятков сантиметров, но собака в него не пролезла и осталась жива», подчеркнул сотрудник аэропорта.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал о смерти пса на багажной полке самолета United Airlines во время полета из Хьюстона в Нью-Йорк. Поместить туда животное потребовала стюардесса.
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