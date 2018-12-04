Израиль начал военную операцию «Северный щит» на границе с Ливаном

СЕГОДНЯ 10:08 2018-12-04T10:08:45+03:00

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Во вторник, 4 декабря, армия обороны Израиля объявила о начале операции «Северный щит» на границе с Ливаном.

Официальный представитель армии еврейского государства Йонатан Конрикус заявил, что в ходе этой операции военные должны найти и уничтожить трансграничные туннели, прокладываемые ливанским движением «Хезболла» для тайной переброски боевиков на израильскую территорию. По его словам, существует несколько таких подземных ходов, однако пока еще ни один из них не введен в эксплуатацию и не представляет непосредственной угрозы для мирного населения.

Кроме того, Конрикус подчеркнул, что армия еврейского государства будет действовать исключительно на территории своей страны.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, Израиль уже давно борется с «Хезболлой». Так, свои авиаудары по Сирии еврейское государство также объясняет необходимостью борьбы с этим ливанским движением.